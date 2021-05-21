Мэр Саранска провел стратегическую сессию по развитию города

Глава администрации Саранска Пётр Тултаев провел первую стратегическую сессию, на которой были обсуждены основные векторы развития города.

В обсуждении приняли участие руководители структурных подразделений администрации Саранска, общеобразовательных и высших учебных заведений, крупных предприятий, учреждений культуры и сферы досуга.

Пётр Тултаев отметил, что прогнозировать детальное развитие Саранска на долгосрочную перспективу сложно, так как современный мир очень мобильный, всё быстро меняется, однако планировать векторы развития необходимо.

По итогам сессии были выработаны решения и обозначены направления, которые послужат основой для разработки стратегии развития Саранска.

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Источник: adm-saransk.ru