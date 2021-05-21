В Мордовии прошли публичные слушания по исполнению бюджета за 2020 год

В Госсобрании Мордовии состоялся очный этап публичных слушаний по годовому отчету об исполнении бюджета республики за 2020 год.

Валовый региональный продукт за 2020 год составил 277 млрд рублей, индекс промышленного производства вырос на 102,4%. Объем валовой продукции сельского хозяйства увеличился на 6%. По доходам республиканский бюджет исполнен на 51,9 млрд, по расходам – более чем на 50,1 млрд рублей. Он был сформирован на основе 26 государственных программ Мордовии, охватывающих основные сферы и направления деятельности органов республиканской власти, при этом была сохранена социальная направленность бюджетных расходов.

На финансирование социальной сферы было направлено 66,7% всех расходов республиканского бюджета.

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Источник: e-mordovia.ru