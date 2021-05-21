Жителям Мордовии предложили вакансии с заработной платой до 60 тысяч рублей

В Центре занятости «Саранский» прошло мероприятие по подбору кадров для предприятий строительной отрасли.

Директор Центра занятости Игорь Юрченков сообщил, что 5 строительных организаций, занимающихся возведением жилых домов, представили 366 вакансий по следующим профессиям: маляр, каменщик, электрик, кровельщик, инженер ПТО, сантехник, плиточник, арматурщик, электромонтажник, штукатур, плотник. Предлагалась заработная плата от 20 тыс. до 60 тыс. рублей.

Многие вакансии заинтересовали потенциальных рабочих. Работа по подбору специалистов в строительные организации продолжается.

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Источник: e-mordovia.ru