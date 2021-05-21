Правительство Мордовии провело выездное совещание

Исполняющий обязанности председателя правительства Мордовии Владимир Сидоров провел выездное заседание регионального кабинета министров в Теньгушевском районе.

Члены правительства обсудили возведение Дома культуры в посёлке Барашево. Рассматривается возможность строительства здания ДК в рамках реализации национального проекта «Культура» в 2022 году.

Владимир Сидоров ознакомился с работой фельдшерско-акушерского пункта в посёлке Дачный, здание которого было возведено в прошлом году.

В селе Такушево исполняющий обязанности председателя регионального правительства поручил рассмотреть вопрос об установке современной детской площадки.

В магазине села Нароватово Владимир Сидоров изучил ассортимент товаров.

В селе Шокша члены правительства осмотрели личные подсобные хозяйства местных жителей.

В районном центре члены регионального кабинета министров посетили производство матрешек и другой сувенирной продукции, организованное местным жителем Виктором Ершковым.

На совещании по социально-экономическому развитию Теньгушевского района обсуждались актуальные вопросы, касающиеся создания новых рабочих мест, реализации перспективных инвестиционных проектов, развития туристического потенциала, ремонта автомобильных дорог и реконструкции объектов жилищно-коммунального хозяйства.

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Источник: e-mordovia.ru