Артем Здунов посетил пришкольный лагерь в Саранске

Временно исполняющий обязанности главы Мордовии Артем Здунов посетил лагерь с дневным пребыванием детей, организованный на базе школы № 24 в Саранске.

Руководитель республики пообщался с педагогами и их воспитанниками, оценил условия, созданные для отдыха и обучения школьников.

В настоящее время в республике действуют 299 пришкольных лагерей, из них в Саранске – 55. Все они будут работать до 28 июня

Директор школы № 24 Сергей Сурайкин рассказал руководителю республики, что образовательное учреждение реализует три тематических направления: языковое, спортивное и экологическое. Каждое из них включает разнообразные образовательные площадки. Артем Здунов осмотрел работу всех образовательных площадок лагеря.

Также читайте о том, что Артем Здунов встретился с учениками лицея для одаренных детей.

Источник: e-mordovia.ru