Туристический чат-бот поможет организовать отпуск в Мордовии

Бесплатный сервис для мессенджера Telegram был разработан специалистами ЦУР Мордовии совместно с туристско-информационным центром республики.

С наступлением лета ЦУР начал фиксировать в соцсетях вопросы от местных жителей о том, где можно отдохнуть в республике.

Чтобы упростить работу с такими обращениями, был создан чат-бот t.me/turist13_bot.

Уже сейчас пользователи Telegram могут в несколько кликов узнать об экскурсиях и туристических маршрутах, базах отдыха и гостиницах, санаториях и детских оздоровительных лагерях, расположенных в Мордовии.

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Источник: e-mordovia.ru