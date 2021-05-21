В Чамзинском районе был задержан пьяный водитель легковушки

В Чамзинском районе был задержан пьяный водитель легкового автомобиля.

Днём 9 июня на территории села Киржеманы инспекторами ДПС ОГИБДД ММО МВД России «Чамзинский» возле дома № 11, расположенного по адресу – улица Ленина, был остановлен легковой автомобиль марки «Лада». За рулем транспортного средства находился 38-летний гражданин, который пребывал в состоянии алкогольного опьянения.

По информации отделения пропаганды БДД УГИБДД ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: гибдд.рф