В Саранске местным жителям запретили купаться в двух водоемах

Роспотребнадзор Мордовии опубликовал новые данные по водоемам Саранска, которые соответствуют нормам.

Число разрешенных для купания прудов сократилось до трех. Под запрет попали водоемы на улице Гончарова и у стадиона «Старт».

Исследованные образцы проб воды водоема по ул. Гончарова по содержанию термотолерантных колиформных бактерий (ТКБ), общих колиформных бактерий (ОКБ) не соответствует требованиям санитарных норм и правил. Качество воды водоема у стадиона «Старт» не соответствует по содержанию ОКБ.

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Источник: info-rm.com