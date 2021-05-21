В Чамзинском районе сотрудники ГИБДД проводят занятия в летних оздоровительных лагерях для детей

Сотрудники ОГИБДД ММО МВД России «Чамзинский» на постоянной основе проводят профилактические мероприятия, в том числе в летних оздоровительных лагерях.

Очередная встреча инспекторов ГИБДД прошла с воспитанниками летнего лагеря МБОУ «Киржеманская СОШ».

Сотрудники Госавтоинспекции рассказали детям об опасных ситуациях, которые могут возникнуть на дороге, о том, как их можно избежать, напомнили об использовании световозвращающих элементов в темное время суток, о правилах передвижения при езде на велосипедах, самокатах и роликах.

Занятие по ПДД проходило в форме викторины.

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Источник: гибдд.рф