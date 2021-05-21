В Саранске прошло мероприятие «ДПС всегда рядом»

В Саранске сотрудники Госавтоинспекции в рамках проекта «Дорожная безопасность детей» провели для воспитанников школьного лагеря, организованного на базе МОУ «СОШ № 35», мероприятие «ДПС всегда рядом».

Во время встречи ученики начальной школы ознакомились с техникой и приборами, используемыми в работе автоинспекторами.

Организаторы мероприятия провели для ребят викторину, во время которой они смогли повторить ПДД и правила перевозки в автомобилях.

По информации отделения пропаганды БДД УГИБДД ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: гибдд.рф