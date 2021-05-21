В Мордовии продолжается проведение мероприятий по восстановлению функционирования системы фотовидеофиксации

За первые пять месяцев 2021 года в Мордовии на основании фотоматериалов, поступивших с комплексов фотовидеофиксации, было возбуждено свыше 122 тыс. дел, что на 35% превышает количество возбужденных дел за весь 2020 год.

В мае вынесение постановлений по делам об административных правонарушениях осуществлялось на основании фотоматериалов о нарушениях ПДД, поступающих со 147 стационарных комплексов.

Многие участники дорожного движения стремятся воспользоваться законодательно предоставленной возможностью оплаты административных штрафов со скидкой в размере 50% в 20-дневный срок со дня вынесения постановления по делу об административном правонарушении.

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Источник: гибдд.рф