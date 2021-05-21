Артем Здунов заявил, что ситуация с заболеваемостью коронавирусом в Мордовии существенно не улучшается

Временно исполняющий обязанности главы Мордовии Артем Здунов сегодня, 10 июня, провел очередное заседание регионального оперативного штаба по профилактике и контролю за распространением коронавирусной инфекции.

Глава республики заявил, что обстановка с распространением коронавирусной инфекции в республике находится на прежнем уровне.

Артем Здунов подчеркнул, что существенных улучшений ситуации с заболеваемостью коронавирусом в регионе нет.

Роста числа ежедневных новых случаев заражения в республике нет, но число пациентов в стационарах сохраняется на уровне 400 человек, а в так называемой красной зоне по недельной заболеваемости находятся 10 муниципалитетов.

Также читайте о том, что в Саранске местным жителям запретили купаться в двух водоемах.

Источник: e-mordovia.ru