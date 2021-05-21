В Мордовии кампания по вакцинации населения от коронавируса проводится планомерно

Исполняющая обязанности вице-премьера Мордовии Галина Лотванова заявила, что важнейшим направлением борьбы с коронавирусной инфекцией является вакцинация.

Прививочная компания на территории республики в настоящее время проводится планомерно.

Объемы получаемой регионом вакцины от коронавинусной инфекции позволяют наращивать количество прививок и сохранять жизни людей.

По информации, которая была опубликована пресс-службой правительства Мордовии.

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Источник: e-mordovia.ru