В Мордовии кампания по вакцинации населения от коронавируса проводится планомерно

Исполняющая обязанности вице-премьера Мордовии Галина Лотванова заявила, что важнейшим направлением борьбы с коронавирусной инфекцией является вакцинация.
Прививочная компания на территории республики в настоящее время проводится планомерно.
Объемы получаемой регионом вакцины от коронавинусной инфекции позволяют наращивать количество прививок и сохранять жизни людей.
По информации, которая была опубликована пресс-службой правительства Мордовии.
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Источник: e-mordovia.ru