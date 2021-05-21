Жители Мордовии, потерявшие близких из-за коронавируса, жалеют, что проигнорировали вакцинацию

Исполняющий обязанности министра здравоохранения Мордовии Олег Маркин рассказал о ситуациях, с которыми сталкиваются врачи в госпиталях, где проходят лечение пациенты, заболевшие коронавирусной инфекцией.

Глава здравоохранительного ведомства рассказал, что очень часто в одном и том же отделении проходят лечение члены одной семьи. При этом иногда бывает так, что один человек выздоравливает, а его родственник умирает. Люди, которые потеряли родных, по словам исполняющего обязанности министра, упрекают себя в том, что не сделали прививку от коронавируса и не заставили пройти вакцинацию близких.

Эксперты считают, что до наступления осеннего периода самое время делать прививку от коронавируса. Осенью же начнется вакцинация от гриппа. Чтобы не произошло наложения одной инфекции на другую, эти прививки должны быть разведены по времени проведения.

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Источник: e-mordovia.ru