В Мордовии обсудили обеспечение безопасности в период отпусков

В Мордовии обсудили соблюдение необходимых мер безопасности в период отпусков.

В зоне особого внимания находится детский отдых. Временно исполняющий обязанности главы Мордовии Артем Здунов заявил, что дети должны провести это время с пользой, приобрести определенные компетенции.

Артем Здунов отметил, что необходимо обеспечить безопасность питания и пребывания детей в летних лагерях.

По информации, которая была опубликована пресс-службой правительства Мордовии.

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Источник: e-mordovia.ru