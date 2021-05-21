Артем Здунов открыл первую региональную «Точку кипения»

Временно исполняющий обязанности главы Мордовии Артем Здунов принял участие в торжественном открытии первой региональной «Точки кипения», которая находится в МГУ им. Н.П. Огарева.

«Точка кипения» представляет собой площадку для коллективной работы, проведения образовательных и дискуссионных мероприятий. В Саранске она состоит из нескольких помещений разного формата: коворкинг-центр, переговорная комната и лекторий.

Артем Здунов отметил важность открытия образовательного пространства, как места, где совместными усилиями будут создаваться новые инновационные проекты.

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Источник: e-mordovia.ru