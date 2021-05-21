В Мордовии было объявлено оперативное предупреждение на 11 июня

На территории Мордовии было объявлено оперативное предупреждение на 11 июня из-за высокого уровня пожарной опасности.

Мордовский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды сообщает, что завтра, 11 июня, в шести районах республики (Рузаевский, Лямбирский, Кочкуровский, Ромодановский, Старошайговский, Ичалковский) и Саранске прогнозируется высокая пожарная опасность лесов четвертого класса.

На территории пятнадцати районов продолжает действовать особый противопожарный режим (Чамзинский, Краснослободский, Большеберезниковский, Рузаевский, Торбеевский, Лямбирский, Атяшевский, Зубово- Полянский, Инсарский, Кочкуровский, Ромодановский, Теньгушевский, Темниковский, Кадошкинский, Старошайговский).

Также читайте о том, что в Саранске сгорел мусорный контейнер.

Источник: 13.mchs.gov.ru