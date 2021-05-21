В Дубенском районе опрокинулся автомобиль

В Дубенском районе произошло опрокидывание автомобиля.

Указанное происшествие произошло вечером 9 июня. На одном из участков дороги, пролегающей между населенными пунктами Дубенки и Атяшево, опрокинулся автомобиль. Марка транспортного средства не сообщается.

По предварительной информации, в результате данного инцидента никто не пострадал.

В ликвидации последствий происшествия принимали участие сотрудники МЧС.

Причина опрокидывания транспортного средства устанавливается.

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Источник: 13.mchs.gov.ru