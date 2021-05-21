В Зубово-Полянском районе в ДТП с участием легковушки и самосвала пострадал 45-летний мужчина

В Зубово-Полянском районе произошло ДТП с участием легкового автомобиля и самосвала, в результате которого пострадал 45-летний мужчина.

Происшествие произошло днём 10 июня на 439-м километре федеральной трассы М-5 «Урал». По предварительной информации, 45-летний гражданин, который находился за рулем легкового автомобиля марки «Киа», во время пересечения перекрестка не предоставил преимущество в движении самосвалу марки МАЗ, в результате чего транспортные средства столкнулись.

Пострадал водитель легковушки. Мужчина был госпитализирован.

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Источник: гибдд.рф