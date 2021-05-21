В Темникове был задержан автомобилист, водительское удостоверение которого находится в розыске

В Темникове сотрудниками Госавтоинспекции был задержан мужчина, водительское удостоверение которого находится в розыске.

Днём 10 июня на улице Розы Люксембург сотрудниками ДПС ГИБДД МВД по Мордовии был остановлен автомобиль марки «Лада», за рулем которого находился 50-летний гражданин. В ходе проверки выяснилось, что водительское удостоверение мужчины находится в розыске.

Для дальнейшего разбирательства автомобилист был доставлен в ММО МВД России «Темниковский».

По информации отделения пропаганды БДД УГИБДД ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: гибдд.рф