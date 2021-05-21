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На некоторых улицах Саранска 12 июня ограничат движение транспортных средств

На некоторых улицах Саранска 12 июня ограничат движение транспортных средств

На некоторых улицах Саранска 12 июня будет ограничено движение транспортных средств.

Движение, стоянка и остановка транспортных средств в период с 20:00 11 июня до 23:00 12 июня будут запрещены по следующим адресам:

  • по ул. Советской – от ул. Большевистской до ул. Рабочей,
  • по пр. Ленина – от ул. Советской до ул. Коммунистической,
  • по ул. Володарского – от ул. Советской до ул. Коммунистической,
  • по ул. Л. Толстого – от ул. Советской до ул. Коммунистической,
  • на участке автодороги от перекрестка ул. Красноармейской и ул. Кавказской до дома № 34 по ул. Советской,
  • на парковках по ул. Советской, возле здания ГАУ РМ «Ледовый дворец» (ул. Красная, 40) и в районеГАУ РМ «РСТЦ «Старт» (ул. Московская, 12) со стороны улиц Красной и Московской.

В период с 20:00 до 23:00 12 июня упомянутое ограничение будет действовать по следующим адресам:

  • по ул. Московской – от ул. А. Невского до ул. Рабочей,
  • по ул. Рабочей – от ул. Московской до ул. Коммунистической,
  • по ул. Красноармейской – от ул. Саранской до ул. Кавказской,
  • по ул. Большевистской – от ул. Кавказской до ул. Советской,
  • по ул. Советской – от ул. Большевистской до ул. Пролетарской,
  • на парковке, в районе собора святого Феодора Ушакова.

В период с 8:00 до 23:00 12 июня рассматриваемое ограничение будет действовать по данным адресам:

  • по ул. Большевистской (нечетная сторона) на участке от ул. Коммунистической до ул. Советской,
  • на парковке по ул. Большевистской, в районе здания Мордовского РФ АО «Россельхозбанк» (ул. Советская, 47а).

Стоянка и остановка транспортных средств будут запрещены с 17:00 до 20:00 12 июня по ул. Московской – на участке от ул. Республиканской до ул. Рабочей.

В период с 20:00 до 23:00 12 июня будет организовано одностороннее движение по ул. Красноармейской – на участке от ул. Саранской до ул. Республиканской (движение в сторону ул. Республиканской).

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Источник: adm-saransk.ru