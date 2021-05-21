На некоторых улицах Саранска 12 июня ограничат движение транспортных средств

На некоторых улицах Саранска 12 июня будет ограничено движение транспортных средств.

Движение, стоянка и остановка транспортных средств в период с 20:00 11 июня до 23:00 12 июня будут запрещены по следующим адресам:

по ул. Советской – от ул. Большевистской до ул. Рабочей,

по пр. Ленина – от ул. Советской до ул. Коммунистической,

по ул. Володарского – от ул. Советской до ул. Коммунистической,

по ул. Л. Толстого – от ул. Советской до ул. Коммунистической,

на участке автодороги от перекрестка ул. Красноармейской и ул. Кавказской до дома № 34 по ул. Советской,

на парковках по ул. Советской, возле здания ГАУ РМ «Ледовый дворец» (ул. Красная, 40) и в районеГАУ РМ «РСТЦ «Старт» (ул. Московская, 12) со стороны улиц Красной и Московской.

В период с 20:00 до 23:00 12 июня упомянутое ограничение будет действовать по следующим адресам:

по ул. Московской – от ул. А. Невского до ул. Рабочей,

по ул. Рабочей – от ул. Московской до ул. Коммунистической,

по ул. Красноармейской – от ул. Саранской до ул. Кавказской,

по ул. Большевистской – от ул. Кавказской до ул. Советской,

по ул. Советской – от ул. Большевистской до ул. Пролетарской,

на парковке, в районе собора святого Феодора Ушакова.

В период с 8:00 до 23:00 12 июня рассматриваемое ограничение будет действовать по данным адресам:

по ул. Большевистской (нечетная сторона) на участке от ул. Коммунистической до ул. Советской,

на парковке по ул. Большевистской, в районе здания Мордовского РФ АО «Россельхозбанк» (ул. Советская, 47а).

Стоянка и остановка транспортных средств будут запрещены с 17:00 до 20:00 12 июня по ул. Московской – на участке от ул. Республиканской до ул. Рабочей.

В период с 20:00 до 23:00 12 июня будет организовано одностороннее движение по ул. Красноармейской – на участке от ул. Саранской до ул. Республиканской (движение в сторону ул. Республиканской).

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Источник: adm-saransk.ru