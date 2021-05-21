В одной из колоний Мордовии для вновь прибывших осужденных провели экскурсию

В исправительной колонии № 2 УФСИН РФ по Мордовии с осужденными, прибывающими для дальнейшего отбывания наказания, проводится работа, направленная на разъяснение осужденным условий содержания в учреждении, их прав, обязанностей, условий труда и возможности получения образования.

Все вновь прибывшие осужденные проходят адаптацию в карантинном отделении, где изучают правила внутреннего распорядка, слушают лекции, проходят медицинское и психологическое обследование.

В целях адаптации для вновь прибывших осужденных была организована экскурсия по территории исправительного учреждения, в ходе которой женщины посетили столовую, библиотеку, магазин, спортзал, отряд облегченных условий содержания, производственные цеха.

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Источник: 13.fsin.su