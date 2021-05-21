Заместитель начальника УФСИН РФ по Мордовии пообщался с осужденными

Заместитель начальника УФСИН РФ по Мордовии Дмитрий Саблин провел прием осужденных по личным вопросам в исправительной колонии № 10.

Также был совершен обход учреждения, в процессе которого были посещены жилые помещения отрядов, в том числе и строгих условий содержания, пекарня, столовая, банно-прачечный комплекс и карантинная зона.

В помещении столовой колонии состоялось общение. Осужденные задавали вопросы, касающиеся медицинского обслуживания, получения посылок и передач, вещевого обеспечения, а также подготовки к освобождению.

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Источник: 13.fsin.su