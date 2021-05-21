В Мордовии абитуриенты могут подать документы на поступление в вуз в режиме онлайн

Министерство образования Мордовии сообщило, что абитуриенты имеют возможность подавать документов для поступления на обучение в государственные образовательные организации высшего образования в режиме онлайн.

Для подачи документов в виртуальном формате нужно воспользоваться сервисом «Поступление в вузы онлайн», функционирующим на портале государственных и муниципальных услуг.

В рамках упомянутого сервиса организуется информационно-технологическое взаимодействие федеральной информационной системы обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся (ФИС ГИА), федеральной информационной системы «Федеральный реестр сведений о документах об образовании и (или) о квалификации, документах об обучении» (ФИС ФРДО) и приема граждан в образовательные организации для получения среднего профессионального и высшего образования.

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Источник: mordovmedia.ru