Мордовия увеличила перечисление налогов

В УФНС России по Мордовии проанализировали поступления налогов и сборов за январь - май 2021 года в бюджет РФ.

Сумма поступлений составила 19,569 млрд рублей, в том числе в федеральный бюджет 7,092 млрд, в консолидированный бюджет республики – 12,476 млрд.

Основная доля доходов, поступивших в консолидированный бюджет РФ, обеспечена поступлениями НДС (29,5%), налога на доходы физических лиц (20,4%), акцизов (19,6%), налога на прибыль организаций (16,1%) и имущественных налогов (8%).

Рост поступлений по сравнению с аналогичным периодом 2020 года обеспечен по ЕСХН – в 3,9 раза, налогу на прибыль организаций – в 1,9 раза, НДС – в 1,7 раза, НДС на товары, ввозимые на территорию РФ – в 1,7 раза, налогу на имущество организаций – на 45%.

Поступления налоговых платежей в федеральный бюджет относительно уровня прошлого года увеличились в 1,7 раза.

Поступления в консолидированный бюджет Республики Мордовия увеличились на 124,1%.

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Источник: mordovmedia.ru