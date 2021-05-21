В Рузаевке 12 и 15 июня будет работать мобильный комплекс по вакцинации от коронавируса

На территории Рузаевки 12 и 15 июня будет работать мобильный комплекс по вакцинации от коронавируса.

На площади Тысячелетия 12 июня начнет работу мобильный комплекс по вакцинации. Сделать прививку 15 июня смогут жители Старого Базара. Бригада медиков будет работать по ул. Луговая, у филиала АО «Газпром газораспределение Саранск».

Сделать прививку от коронавирусной инфекции также можно в поликлиниках Рузаевской ЦРБ и «РЖД-Медицина» по предварительной записи через регистратуру или портал «Государственных услуг».

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Источник: mordovmedia.ru