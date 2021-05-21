Из-за порыва канализационного коллектора была загрязнена река Инсар и почва в районе Рузаевки

Межрегиональное управление Росприроднадзора по Нижегородской области и Мордовии возбудило административное расследование по факту уничтожения плодородного слоя почвы, порчи земель в результате нарушения правил обращения с опасными для здоровья людей и окружающей среды веществами и отходами производства и потребления.

В конце мая в реку Инсар и на почву в окрестностях Рузаевки попали канализационные стоки. Причиной данного происшествия стал прорыв коллектора.

Анализ проб грунта показал, что выходящие на поверхность сточные воды вызывают загрязнение почвы. Было зафиксировано превышение предельно допустимых концентраций (ПДК) по сульфатам (в 3,4 раза), фосфатам (в 1,5 раза), нитратам (в 1,4 раза), а также по хлоридам и фторидам.

Результаты анализов проб воды в реке Инсар также показали превышения ПДК по аммиаку и ионам аммония (суммарно - в 4 раза), БПК5 (в 1,3 раза), железу (в 10,2 раза).

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Источник: mordovmedia.ru