В Ковылкинском районе можно арендовать инвалидную коляску

В Ковылкинском районе некоммерческая организация социального обслуживания граждан под названием «Долголетие» открыла пункт проката технических средств реабилитации.
На прокат можно взять кресла-коляски различной модификации, ходунки, костыли, трости, опоры под спину, противопролежневые матрацы гелиевые и с воздушным компрессором.
Чтобы взять необходимое техническое средство в аренду, нужно написать заявление и приложить следующие документы:
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Источник: mordovmedia.ru