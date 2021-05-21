В Ковылкинском районе можно арендовать инвалидную коляску

В Ковылкинском районе некоммерческая организация социального обслуживания граждан под названием «Долголетие» открыла пункт проката технических средств реабилитации.

На прокат можно взять кресла-коляски различной модификации, ходунки, костыли, трости, опоры под спину, противопролежневые матрацы гелиевые и с воздушным компрессором.

Чтобы взять необходимое техническое средство в аренду, нужно написать заявление и приложить следующие документы:

копии – удостоверения личности;

СНИЛС;

подтверждение регистрации по месту жительства (пребывания) в Мордовии;

согласие на обработку персональных данных;

справка медучреждения о наличии медицинских показаний к выдаче ТСР.

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Источник: mordovmedia.ru