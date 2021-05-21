В Саранске 12 июня пройдет выставка пожарной техники

В Саранске в период с 08:30 до 12:00 12 июня на парковке Советской площади сотрудники ГУ МЧС РФ по Мордовии проведут выставку техники.

Вниманию горожан будут представлена специальная техника, в том числе пожарные и аварийно-спасательные автомобили, квадроциклы, гидроциклы, лодки и многое другое.

Сотрудники МЧС расскажут гостям о возможностях техники и её характеристиках.

Каждый желающий сможет самостоятельно потушить условный пожар.

По информации, опубликованной пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru