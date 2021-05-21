В детском санатории «Сосновый бор» сотрудники МЧС провели профилактические мероприятия

В Ковылкинском детском санатории «Сосновый бор» заместителем начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы Ковылкинского, Кадошкинского и Инсарского районов Владимиром Жалновым была проведена тренировочная эвакуация, занятие с детьми и персоналом.

В ходе тренировки были проверены действия персонала, исправность систем автоматической пожарной сигнализации, оповещения, состояние первичных средств пожаротушения, телефонной связи и путей эвакуации.

При проведении беседы сотрудники МЧС объяснили детям и персоналу детского санатория требования пожарной безопасности, разъяснили основные характеристики огнетушителя и правила пользования им при пожаре, а также напомнили телефоны экстренных служб.

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Источник: 13.mchs.gov.ru