В Саранске школьники посетили пожарную часть

В пожарно-спасательной части № 1 Саранска прошла экскурсия для школьников из пришкольных лагерей.
Перед началом экскурсии пожарные провели инструктаж о правилах поведения в пожарной части.
Ребятам показали технику, спасательное оборудование, экипировку пожарного, рассказали о правильных и последовательных действиях при обнаружении пожара, эвакуации из горящего помещения.
Дети с большим восторгом примеряли на себя одежду пожарных, с интересом рассматривали технику, задавали интересующие их вопросы и не упустили возможности посидеть в кабине пожарного автомобиля.
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Источник: 13.mchs.gov.ru