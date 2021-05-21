В Саранске школьники посетили пожарную часть

В пожарно-спасательной части № 1 Саранска прошла экскурсия для школьников из пришкольных лагерей.

Перед началом экскурсии пожарные провели инструктаж о правилах поведения в пожарной части.

Ребятам показали технику, спасательное оборудование, экипировку пожарного, рассказали о правильных и последовательных действиях при обнаружении пожара, эвакуации из горящего помещения.

Дети с большим восторгом примеряли на себя одежду пожарных, с интересом рассматривали технику, задавали интересующие их вопросы и не упустили возможности посидеть в кабине пожарного автомобиля.

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Источник: 13.mchs.gov.ru