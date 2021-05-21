В Больших Березниках горел жилой дом

В Больших Березниках пожарные ликвидировали возгорание жилого дома.

Днём 11 июня на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре на улице Речной. Прибыв на место происшествия, пожарные обнаружили, что горит жилой дом № 38. Пламя повредило постройку на площади, составляющей 104 квадратных метра.

По предварительной информации, в результате данного пожара никто не пострадал.

Причина возгорания жилого дома в настоящее время устанавливается специалистами.

По информации пресс-службы ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru