Артем Здунов поздравил жителей Саранска с юбилеем города

Временно исполняющий обязанности главы Мордовии Артем Здунов поздравил жителей Саранска с 380-летием города.

В своем поздравительном обращении глава республики отметил, что Саранска, будучи современным и индустриальным городом, сохраняет свою уникальность и неповторимость, особую атмосферу уюта и гостеприимства, подчеркнув, что в этом огромная заслуга жителей города, которые из поколения в поколения передают главные традиции и ценности.

Также руководитель региона выразил благодарность всем, кто посвятил свою жизнь городу.

Артем Здунов пожелал жителям Саранска здоровья, благополучия и всего самого доброго.

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Источник: e-mordovia.ru