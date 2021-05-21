Артем Здунов возглавил рабочую группу комиссии по вопросам школьного питания

Вчера, 11 июня, состоялось первое заседание рабочей группы по вопросам питания школьников.

В конце мая нынешнего года временно исполняющий обязанности главы Мордовии Артем Здунов принял предложение возглавить эту рабочую группу.

Открывая заседание, руководитель республики подчеркнул, что первый год организации бесплатного горячего питания для учеников младших классов показал, что ключевая задача заключается в том, чтобы обеспечить безопасность и качество поставляемой продукции. Глава региона отметил, что для этого необходимо рассмотреть варианты развития соответствующей инфраструктуры и организации поставок.

Артем Здунов сообщил, что есть возможность построения системы питания на основе сети производственно-логистических центров, в том числе комбинатов питания. Такие центры не только обеспечат должный контроль качества, но и будут экономически эффективными, поскольку работают напрямую с производителями и исключают цепь посредников. Они могут обеспечить качественными продуктами питания всю социальную инфраструктуру: детские сады, больницы, учреждения социального обслуживания.

Также читайте о том, что Артем Здунов поздравил жителей Саранска с юбилеем города.

Источник: e-mordovia.ru