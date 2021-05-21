Административная комиссия Пролетарского района Саранска отчиталась о результатах работы за май 2021 года.

За отчетный период было составлено 26 протоколов должностными лицами администрации Пролетарского района и 3 протокола уполномоченными должностными лицами полиции.

За отчетный период было проведено 2 заседания комиссии, на которых было рассмотрено 26 протоколов: 25 протоколов об административной ответственности в отношении физических лиц, 1 протокол в отношении должностного лица.

Сумма наложенных штрафов составила 26,5 тыс. рублей.

За май в службу судебных приставов для принудительного взыскания штрафов было направлено 13 постановлений административной комиссии.

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Источник: adm-saransk.ru