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В Мордовии продлили особый противопожарный режим

В Мордовии продлили особый противопожарный режим

На территории Мордовии был продлен особый противопожарный режим.

Соответствующее решение было принято правительством республики.

В условиях особого противопожарного режима увеличиваются штрафы за нарушение правил пожарной безопасности.

Нарушение требований пожарной безопасности, совершенное в условиях особого противопожарного режима, влечет наложение административного штрафа:

  • на простых граждан - от двух тысяч до четырех тысяч рублей;
  • на должностных лиц - от пятнадцати тысяч до тридцати тысяч рублей;
  • на юридических лиц - от четырехсот тысяч до пятисот тысяч рублей.

 ГУ МЧС России по Мордовии предупреждает, что из-за горения сухой травы могут возникать крупномасштабные пожары, приносящие ущерб здоровью и жизни людей.

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Источник: 13.mchs.gov.ru