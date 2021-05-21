В Мордовии продлили особый противопожарный режим

На территории Мордовии был продлен особый противопожарный режим.
Соответствующее решение было принято правительством республики.
В условиях особого противопожарного режима увеличиваются штрафы за нарушение правил пожарной безопасности.
Нарушение требований пожарной безопасности, совершенное в условиях особого противопожарного режима, влечет наложение административного штрафа:
ГУ МЧС России по Мордовии предупреждает, что из-за горения сухой травы могут возникать крупномасштабные пожары, приносящие ущерб здоровью и жизни людей.
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Источник: 13.mchs.gov.ru