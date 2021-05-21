В Мордовии обсудили профилактику происшествий на водных объектах

В Мордовии было проведено совещание с представителями общественных и волонтерских организаций под руководством главного государственного инспектора по маломерным судам Владимира Стукова.

Были рассмотрены вопросы организации акции «Дети на воде» и профилактики происшествий на водных объектах.

Также были заслушаны отчеты руководителей подразделений о проделанной работе, взаимодействии с органами местного самоуправления и мерах по профилактике происшествий на водных объектах. Кроме того, были уточнены планы совместных мероприятий на праздничные и выходные дни.

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Источник: 13.mchs.gov.ru