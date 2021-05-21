В Ардатове сгорели два мусорных бака

В Ардатове произошел пожар, который уничтожил два мусорных бака.

В ночь на 11 июня на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре на улице Колхозной. По указанному адресу загорелись два мусорных бака.

По предварительной информации, во время данного пожара ни один человек не пострадал.

Пламя уничтожило мусорные баки на общей площади, составляющей 2 квадратных метра.

В настоящее время специалисты устанавливают причину пожара.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС России по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru