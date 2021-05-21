Артем Здунов поздравил жителей Рузаевки с 390-летием города

Временно исполняющий обязанности главы Мордовии Артем Здунов поздравил жителей Рузаевки с юбилеем города.

В тексте поздравления Артем Здунов упомянул, что значительный шаг вперед Рузаевка сделала в 2015 году, войдя в перечень моногородов. С 2017 года город имеет статус территории опережающего социально-экономического развития, число резидентов которой ежегодно растет. Все изменения и преобразования нацелены в первую очередь на повышение качества жизни людей, создание условий для реализации жителями своих возможностей.

Одним из главных подарков Рузаевке в юбилейный год станет долгожданное открытие после капитального ремонта Центра культуры имени А.В. Ухтомского.

Артем Здунов пожелал горожанам успехов, благополучия, крепкого здоровья, мира и добра.

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Источник: e-mordovia.ru