Рузаевке подарили трактор по случаю 390-летия города

Компания «РМ Рейл» 12 июня подарила администрации Рузаевки трактор марки «Беларус».

Церемония вручения подарка состоялась в ходе празднования 390-летия города.

Годом ранее упомянутая компания передала в пользование Рузаевской центральной больницы машину скорой помощи, в этом году удалось помочь со спецтехникой коммунальным службам.

Управляющий директор АО «Рузхиммаш» Валерий Ларин заявил, что руководство города и предприятие связывает единая цель, заключающаяся в развитии Рузаевки.

Глава Рузаевского района Александр Сайгачев выразил благодарность за подарок.

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Источник: mordovmedia.ru