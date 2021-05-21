Рузаевке подарили трактор по случаю 390-летия города

Компания «РМ Рейл» 12 июня подарила администрации Рузаевки трактор марки «Беларус».
Церемония вручения подарка состоялась в ходе празднования 390-летия города.
Годом ранее упомянутая компания передала в пользование Рузаевской центральной больницы машину скорой помощи, в этом году удалось помочь со спецтехникой коммунальным службам.
Управляющий директор АО «Рузхиммаш» Валерий Ларин заявил, что руководство города и предприятие связывает единая цель, заключающаяся в развитии Рузаевки.
Глава Рузаевского района Александр Сайгачев выразил благодарность за подарок.
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Источник: mordovmedia.ru