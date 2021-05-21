Артем Здунов обсудил с жителями Саранска планы по благоустройству

Временно исполняющий обязанности главы Мордовии Артем Здунов в Саранске 12 июня, в День города, встретился с жителями многоквартирных домов квартала, ограниченного улицами Б. Хмельницкого, Степана Разина, Полежаева, где планируется обустроить современное общественное пространство для отдыха и развлечений.

Инициативная группа жильцов разработала концепцию сквера и вынесла свои предложения на рассмотрение администрации города. Мэр Саранска Петр Тултаев на месте планируемого сквера вместе с жителями окрестных домов представил руководителю региона будущий проект. Это комфортное пространство с детскими и спортивными площадками, прогулочными аллеями, современными арт-объектами.

Артем Здунов выслушал всех жителей, которые захотели высказаться по функциональному наполнению будущего сквера, одобрил представленные предложения и отметил, что это хороший пример для города, когда сами жильцы активно участвуют в разработке проектов благоустройства своих придомовых территорий.

Также было отмечено, что подобное публичное обсуждение планов по благоустройству вместе с руководителем республики в День города станет новой хорошей традицией.

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Источник: e-mordovia.ru