Артем Здунов встретился с пилотом команды «КАМАЗ-мастер» Андреем Каргиновым

Временно исполняющий обязанности главы Мордовии Артем Здунов 12 июня встретился с пилотом команды «КАМАЗ-мастер» Андреем Каргиновым.

«КАМАЗ-мастер» - единственная в России заводская команда, успешно выступающая на мировой арене автоспорта, она является многократным призером и восемнадцатикратным победителем супермарафона «Дакар» и заслуженно занимает лидирующее место в мировом рейтинге автомобильных команд.

Команда «КАМАЗ-мастер» 12 июня приняла участие в мероприятиях, посвященных 380-летию Саранска и 390-летию Рузаевки.

Также читайте о том, что Артем Здунов обсудил с жителями Саранска планы по благоустройству.

Источник: e-mordovia.ru