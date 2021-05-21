Артем Здунов посетил выставку «Саранск: город и горожане»

Временно исполняющий обязанности главы Мордовии Артем Здунов принял участие в открытии выставки под названием «Саранск: город и горожане» к 380-летию города в Мордовском республиканском объединенном краеведческом музее имени И.Д. Воронина.

Экскурсию по экспозиции провел известный саранский краевед Дмитрий Фролов.

Выставка рассказывает об истории Саранска со времени основания до сегодняшнего юбилея. На ней представлены как реконструкции костюмов горожан XVII века разных сословий, так и уникальные раритеты той эпохи из фондов музея – пороховница, пушка на полозьях, шлем с кольчугой и щитом.

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Источник: e-mordovia.ru