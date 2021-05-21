В Мордовии осенью возобновятся полеты санитарной авиации

В Мордовии в скором времени возобновятся полеты санитарной авиации.

Об этом журналисту «Известий Мордовии» сообщил главный врач Республиканской центральной клинической больницы Сергей Ладяев.

Санитарный вертолет начнет отправляться на вызовы уже в сентябре нынешнего года.

Санитарный борт будет базироваться на площадке рядом с МРЦКБ. Уже был заключен необходимый контракт с Национальной службой санитарной авиации.

В общей сложности на текущий год запланировано 70 вылетов санитарной авиации.

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Источник: izvmor.ru