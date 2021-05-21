В Саранске прошла торжественная церемония гашения специального переводного штемпеля

В Саранске в ходе празднования Дня города состоялось торжественная церемония гашения специального переводного штемпеля и награждение победителей конкурса творческих работ для выпуска немаркированной сувенирной почтовой открытки «Я люблю Саранск!».

Подготовка марок к юбилейным датам Саранска стала доброй традицией.

Право первыми поставить памятный оттиск специального штемпеля на почтовой продукции было предоставлено главе Саранска Петру Тултаеву и директору управления федеральной почтовой связи Мордовии АО «Почта России» Вячеславу Макейчеву.

Для эскизов открыток были использованы рисунки горожан, ставших победителями конкурса «Я люблю Саранск!». На конкурс поступило более 110 работ юных и взрослых художников. Четыре работы стали основой для выпуска открыток к юбилею Саранска. Каждая из открыток выпущена тиражом, составляющим 1000 экземпляров.

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Источник: adm-saransk.ru