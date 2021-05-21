В Рузаевском районе горел жилой дом

В Рузаевском районе произошло возгорание жилого дома.

В ночь на 13 июня на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре на территории населенного пункта Болдово. На улице Нагорной загорелся жилой дом № 59. Площадь распространения пламени составила 80 квадратных метров.

По предварительной информации, в результате данного происшествия ни один человек не пострадал.

Причина возгорания жилого дома в настоящее время устанавливается специалистами.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru