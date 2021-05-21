В Саранске пойдет под суд парень, обвиняемый в убийстве сожителя своей матери

В Саранске суд вынесет приговор в отношении парня, который обвиняется в убийстве сожителя своей матери.

Вечером 2 апреля нынешнего года 22-летний молодой человек распивал спиртные напитки в компании 55-летнего сожителя своей матери. В ходе попойки между собутыльниками вспыхнула ссора. В процессе выяснения отношения младший участник застолья несколько раз ударил оппонента киянкой. От полученных телесных повреждений пострадавший скончался.

В настоящее время материалы уголовного дела в отношении молодого человека в настоящее время находятся на рассмотрении суда.

По информации пресс-службы СУ СК РФ по Мордовии.

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Источник: mordovia.sledcom.ru