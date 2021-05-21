Мордовия получила новую партию вакцины от коронавируса

В Мордовию 12 июня поступила новая партия вакцины от коронавирусной инфекции.

Указанная партия включает в себя 4,5 тыс. доз.

На сегодняшний день в республике прививки от COVID-19 сделали уже 148,6 тыс. человек.

С каждым днём растет число жителей Мордовии, сделавших прививку повторно: сейчас их насчитывается уже 122 тыс. человек.

Благодаря мобильным прививочным пунктам вакцинация продолжалась даже 12 июня. За последние сутки прививки в республике сделал 551 человек, в том числе 318 – повторно. План завершенной вакцинации в Мордовии выполнен на 31,5%.

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Источник: e-mordovia.ru