В Атюрьевском районе в результате ДТП пострадала 30-летняя женщина

В Атюрьевском районе произошло ДТП, в результате которого пострадала 30-летняя женщина.

Происшествие произошло днём 11 июня на 38-м километре дороги, пролегающей между Саранском и федеральной трассой М-5 «Урал». По предварительной информации, 30-летняя гражданка, которая находилась за рулем автомобиля марки «Ниссан», в определенный момент движения не смогла удержать контроль над управлением, в результате чего транспортного средство врезалось в дорожный информационный щит, а после этого съехало с проезжей части в кювет и опрокинулось.

Женщина, управлявшая иномаркой, была госпитализирована в ГБУЗ РМ «Торбеевская ЦРБ».

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Источник: гибдд.рф