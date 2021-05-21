В Ковылкинском районе произошло смертельное ДТП

В Ковылкинском районе два автомобиля переехали лежавшего на дороге мужчину.

Поздним вечером 11 июня на 12-м километре дороги, соединяющей Ковылкино, Краснослободск, Ельники и Первомайск, 27-летний водитель автомобиля марки «Опель» переехал 40-летнего мужчину, который лежал на проезжей части. Затем данного пешехода переехал автомобиль марки «Рено», за рулем которого находился 48-летний гражданин.

От полученных травм 40-летний мужчина скончался на месте происшествия до приезда медиков.

По какой причине пешеход лежал на проезжей части, не сообщается.

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Источник: гибдд.рф